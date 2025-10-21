На Дніпропетровщині російські дрони пошкодили будинки та автомобілі

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Так, у Богданівській громаді Павлоградського району внаслідок ворожого удару загорілася господарська споруда, ще одна будівля та приватний житловий будинок частково зруйновані. Пошкоджено також автомобілі місцевих жителів.

На Нікопольщині агресор застосував FPV-дрони, атакувавши Покровську та Мирівську громади. Там зайнявся гараж, пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

На Синельниківщині під обстріли потрапили Покровська та Дубовиківська громади: горіли господарські споруди, пошкоджено чотири приватні будинки, автомобіль та газогін.

Рятувальники ліквідували всі пожежі, працюють над відновленням інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 21 жовтня російські КАБи атакували Харків. Під удар потрапили два райони. Постраждали 9 цивільних, у всіх – гостра реакція на стрес.