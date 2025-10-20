Сутичка на підприємстві в Кам'янському: ТЦК та СП у конфлікті з цивільними – офіційний коментар

Фото: ілюстративне

Під час проведення оповіщення військовозобов'язаних громадян виник конфлікт між працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і групою цивільних осіб

Про це повідомляє Дніпропетровський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

За попередніми даними, інцидент стався на території приватного підприємства, відео з якого поширюється в Інтернеті. Наразі обставини події з'ясовуються, триває перевірка, результати якої будуть оприлюднені.

Керівництво Дніпропетровського обласного ТЦК та СП наголосило на постійному контролі за дотриманням службової дисципліни. Будь-які випадки, що можуть свідчити про перевищення повноважень військовослужбовцями, проходять ретельну внутрішню перевірку для надання об’єктивної правової оцінки.

