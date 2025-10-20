20:15  20 октября
Смертельное ДТП в Полтавской области: погибли три человека
18:59  20 октября
В Киеве частично запретили движение по Подольскому мосту
15:59  20 октября
В Украине резко потеплеет, синоптикиня сделала утешительный прогноз
20 октября 2025, 21:10

$12 000 за статус "опекуна" для отсрочки от призыва: жителю Кривого Рога сообщено о подозрении

20 октября 2025, 21:10
Фото: Прокуратура Украины
Мужчину из Кривого Рога задержали за попытку получить $12 тыс. за влияние на суд и помощь в уклонении от службы в армии

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Кривом Роге местному жителю сообщили о подозрении за попытку незаконно получить 12 тыс. долларов США за влияние на суд и содействие уклонению от военной службы. Согласно данным прокуратуры, мужчина пытался помочь военнообязанному оформить статус "опекуна" для получения отсрочки и возможности пересечения государственной границы.

Мужчину задержали при получении части взятки

Согласно данным следствия, подозреваемый обещал повлиять на районного судью, чтобы тот официально признал личность самостоятельным опекуном малолетнего ребенка. Такое решение могло стать основанием для отсрочки призыва и легального выезда за пределы Украины.

Мужчину задержали при получении части "вознаграждения" в размере 8 тыс. долларов США, в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время ему избрали меру пресечения в виде ареста.

Прокуроры подчеркивают, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 332 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконную переправку военнообязанных и получение неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц.

Напомним о разоблачении мужчины в Киевской области, который предлагал "решить вопрос з ТЦК" за $8,5 тысячи. Военнообязанный хотел удаления из системы "Оберег", а фигурант дела заверил его, что имеет нужные связи.

