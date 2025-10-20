$12 000 за статус "опекуна" для отсрочки от призыва: жителю Кривого Рога сообщено о подозрении
Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.
В Кривом Роге местному жителю сообщили о подозрении за попытку незаконно получить 12 тыс. долларов США за влияние на суд и содействие уклонению от военной службы. Согласно данным прокуратуры, мужчина пытался помочь военнообязанному оформить статус "опекуна" для получения отсрочки и возможности пересечения государственной границы.
Согласно данным следствия, подозреваемый обещал повлиять на районного судью, чтобы тот официально признал личность самостоятельным опекуном малолетнего ребенка. Такое решение могло стать основанием для отсрочки призыва и легального выезда за пределы Украины.
Мужчину задержали при получении части "вознаграждения" в размере 8 тыс. долларов США, в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время ему избрали меру пресечения в виде ареста.
Прокуроры подчеркивают, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 332 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконную переправку военнообязанных и получение неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц.
