У Кривому Розі під час сімейної сварки жінка смертельно побила чоловіка

Фото: поліція Дніпропетровської області

Поліція затримала жінку, підозрювану у смерті свого цивільного чоловіка під час побутового конфлікту

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 17 жовтня в Центрально-Міському районі міста, коли між подружжям виникла сварка через ревнощі. Під час суперечки 33-річний чоловік отримав тілесні ушкодження від побутового предмета, які виявилися смертельними.

На місце події прибули співробітники Криворізького районного управління поліції. Правоохоронці задокументували обставини інциденту та затримали підозрювану відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили жінці про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, що передбачає умисне тяжке тілесне ушкодження. За вчинене правопорушення їй загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, правоохоронці продовжують збір доказів та встановлення усіх обставин трагедії.

