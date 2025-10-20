Російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину, постраждали 16 людей

фото: Владислав Гайваненко / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко в Telegram.

За його словами, армія РФ масовано атакувала Павлоградський район, спрямувавши туди ракети та БпЛА.

"У Павлограді постраждали 16 людей, 15 з них – госпіталізовані. Четверо – "важкі", решта у стані середньої тяжкості. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, виникла пожежа", – йдеться у повідомленні.

Нікопольщину росіяни обстріляли із артилерії та атакували FPV-дронами.

