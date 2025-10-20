15:59  20 жовтня
20 жовтня 2025, 18:10

ДБР затримало військовослужбовця, який насмерть збив підлітка у Кривому Розі

20 жовтня 2025, 18:10
Фото: ДБР
Слідчі Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця Національної гвардії України, який став учасником смертельної дорожньо-транспортної пригоди

Про це повідомляє ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, інцидент стався 18 жовтня на одному з пішохідних переходів міста. Під час руху службового автомобіля військовий, імовірно, проігнорував заборонний сигнал світлофора та збив 13-річного хлопця, який переходив дорогу.

Від отриманих травм дитина померла на місці події. На виклик одразу прибули співробітники ДБР, які задокументували обставини аварії та провели необхідні першочергові слідчі дії. За попередніми висновками, водій у момент зіткнення перебував у тверезому стані.

Трагедія сталася на пішохідному переході
На місці працювали слідчі ДБР

У межах досудового розслідування призначено низку експертиз – зокрема автотехнічну та трасологічну. Їх результати мають допомогти встановити точну швидкість руху автомобіля та інші деталі, які могли вплинути на розвиток подій.

Військовослужбовцю вже оголошено підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Процесуальне керівництво у справі здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. Розслідування триває.

Раніше повідомлялося, на Черкащині сталася смертельна ДТП, унаслідок якої загинули двоє пенсіонерів. За даними слідства, автівки зіткнулися на перехресті поблизу села Яблунів, обставини аварії нині встановлюють правоохоронці.

