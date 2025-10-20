В Днепре девушка прыгнула с Амурского моста

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Вечером 19 октября 17-летняя девушка прыгнула в воду с Амурского моста в Центральном районе Днепра

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Неравнодушные горожане, ставшие свидетелями происшествия, сразу вызвали спасателей на место чрезвычайной ситуации.

Прибывшие по вызову сотрудники ГСЧС с помощью лодки получили несовершеннолетнюю из воды на расстоянии около 100 метров от берега.

Пострадавшей сразу предоставили сердечно-легочную реанимацию и передали медикам.

