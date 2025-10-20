В Днепре девушка прыгнула с Амурского моста
Вечером 19 октября 17-летняя девушка прыгнула в воду с Амурского моста в Центральном районе Днепра
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Неравнодушные горожане, ставшие свидетелями происшествия, сразу вызвали спасателей на место чрезвычайной ситуации.
Прибывшие по вызову сотрудники ГСЧС с помощью лодки получили несовершеннолетнюю из воды на расстоянии около 100 метров от берега.
Пострадавшей сразу предоставили сердечно-легочную реанимацию и передали медикам.
Напомним, в Ровно 16-летняя девушка прыгнула из окна общежития. От полученных травм погибли на месте. Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство) с отметкой "самоубийство".
