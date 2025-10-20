У Дніпрі дівчина стрибнула з Амурського мосту
Ввечері 19 жовтня 17-річна дівчина стрибнула у воду з Амурського мосту у Центральному районі Дніпра
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Небайдужі містяни, які стали свідками події, одразу ж викликали рятувальників на місце надзвичайної ситуації.
Співробітники ДСНС, які прибули на виклик, за допомогою човна, дістали неповнолітню з води на відстані близько 100 метрів від берега.
Постраждалій одразу надали серцево-легеневу реанімацію і передали медикам.
Нагадаємо, в Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку. Від отриманих травм загинула на місці. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з позначкою "самогубство".
На Дніпропетровщині чоловік вдарив знайомого ножем в грудиВсі новини »
16 жовтня 2025, 16:56На Дніпропетровщині жінка прийшла в гості до знайомого та вкрала його картку
15 жовтня 2025, 14:45
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
У Дніпрі судили пару, яка намагалась підірвати військового
20 жовтня 2025, 10:55На Київщині судили диверсанта за підпали на залізниці
20 жовтня 2025, 10:35Олена Шуляк: Держава запустила сучасну цифрову систему підтримки українців
20 жовтня 2025, 10:17Bloomberg: МВФ наполягає на девальвації гривні в Україні
20 жовтня 2025, 10:09У Києві біля ТЦК правоохоронці побили чоловіка: їм повідомлено про підозру
20 жовтня 2025, 09:40РФ атакувала Україну балістикою та 60 дронами: як відпрацювала ППО
20 жовтня 2025, 09:26Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки та магазини
20 жовтня 2025, 09:10Tomahawk для України: рішення США ще не ухвалено
20 жовтня 2025, 08:57Чи говорив Трамп віддати весь Донбас
20 жовтня 2025, 08:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі блоги »