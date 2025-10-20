У Дніпрі дівчина стрибнула з Амурського мосту

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Ввечері 19 жовтня 17-річна дівчина стрибнула у воду з Амурського мосту у Центральному районі Дніпра

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Небайдужі містяни, які стали свідками події, одразу ж викликали рятувальників на місце надзвичайної ситуації.

Співробітники ДСНС, які прибули на виклик, за допомогою човна, дістали неповнолітню з води на відстані близько 100 метрів від берега.

Постраждалій одразу надали серцево-легеневу реанімацію і передали медикам.

Нагадаємо, в Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку. Від отриманих травм загинула на місці. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з позначкою "самогубство".