20 жовтня 2025, 06:57

Росіяни атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині: 192 працівники перебували під землею

20 жовтня 2025, 06:57
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У неділю, 19 жовтня, російські війська здійснили масовану атаку по шахті енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області

Про це повідомила пресслужба компанії, передає RegioNews.

"Напередодні старту опалювального сезону ворог знову вдарив по українській енергетиці. Під час атаки під землею перебувало 192 співробітника шахти", – йдеться у повідомленні.

Згодом у компанії повідомили, що всіх шахтарів вдалося успішно підняти на поверхню, ніхто не постраждав.

У ДТЕК нагадали, що це вже четверта масштабна атака росії на вугільні підприємства компанії за останні два місяці.

Нагадаємо, напередодні у місті Шахтарське Дніпропетровської області рятувальники ліквідували пожежі, що виникли після ворожого обстрілу. За попередніми даними, пошкоджено 14 п'’ятиповерхових житлових будинків та один магазин. Поруч із багатоповерхівками також знищено близько тридцяти автомобілів – деякі повністю, інші частково.

