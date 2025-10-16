12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
16 жовтня 2025, 19:50

Внаслідок атак на Дніпропетровщині загинула 58-річна жінка, постраждали четверо людей

16 жовтня 2025, 19:50
Фото: ДніпроОДА
Внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщині зафіксовані загиблі та поранені, а також пошкодження житлових і комерційних об’єктів

Про це повідомляє ДніпроОДА, передає RegioNews.

У Дніпропетровській області зафіксовані жертви та пошкодження внаслідок ворожих атак. На Синельниківщині загинула 58-річна жінка, а на Нікопольщині постраждали четверо людей: двоє чоловіків 38 та 82 років перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості, ще один чоловік 57 років та 49-річна жінка отримують амбулаторне лікування.

Ворог атакував Нікопольську та Синельниківську громади

За даними Головного управління ДСНС області, ворог використовував FPV-дрони та артилерію, обстрілюючи Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, три п’ятиповерхівки, п’ять магазинів, кафе, автомобілі та лінію електропередач.

Є загибла та постраждалі

На території Слов’янської громади в Синельниківському районі агресор також застосував FPV-дрон. Обстріли зачепили й Покровську громаду, де постраждали дві приватні оселі.

За повідомленням Повітряного командування, українські захисники ліквідували в області ворожий безпілотник.

Раніше повідомлялося, в Одесі офіційно представили нового очільника міської військової адміністрації – Сергій Лисак, колишній керівник Дніпропетровської ОВА та уродженець міста.

16 жовтня 2025
07 серпня 2025
