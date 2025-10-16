Фото: ДніпроОДА

Внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщині зафіксовані загиблі та поранені, а також пошкодження житлових і комерційних об’єктів

Про це повідомляє ДніпроОДА, передає RegioNews.

У Дніпропетровській області зафіксовані жертви та пошкодження внаслідок ворожих атак. На Синельниківщині загинула 58-річна жінка, а на Нікопольщині постраждали четверо людей: двоє чоловіків 38 та 82 років перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості, ще один чоловік 57 років та 49-річна жінка отримують амбулаторне лікування.

Ворог атакував Нікопольську та Синельниківську громади

За даними Головного управління ДСНС області, ворог використовував FPV-дрони та артилерію, обстрілюючи Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, три п’ятиповерхівки, п’ять магазинів, кафе, автомобілі та лінію електропередач.

Є загибла та постраждалі

На території Слов’янської громади в Синельниківському районі агресор також застосував FPV-дрон. Обстріли зачепили й Покровську громаду, де постраждали дві приватні оселі.

За повідомленням Повітряного командування, українські захисники ліквідували в області ворожий безпілотник.

