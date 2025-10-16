12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
16 жовтня 2025, 13:15

На Дніпропетровщині чоловік коригував удари росіян по аеропорту

16 жовтня 2025, 13:15
Шевченківський районний суд міста Дніпра визнав громадянина винним у державній зраді. Він коригував удари ворога по інфраструктурі України

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

З жовтня по січень 2023 року чоловік у Telegram надсилав інформацію про розташування літаків і військовослужбовців в аеропорту в смт Авіаторське Дніпропетровської області. Слідство вважає, що на початку переписки він не знав, що спілкується з представником РФ, проте він постійно висловлював підтримку агресії РФ.

Зокрема, коригувальник жалів, що Дніпро не "звільнять" найближчими роками. Він також писав у заборонених соцмережах, що РФ нібито "ввела війська на свою територію".

У лютому 2023 співрозмовник обвинувачуваного зізнався, що він є співробітником Головного управління Генерального штабу ЗС РФ. Йому запропонували працювати далі, але вже за гроші. І чоловік погодився. Зокрема, він інформував ворога про ситуацію біля аеропорту — писав про блокпости й розташування казарм із військовослужбовцями, надсилав скриншоти карти із зазначенням географічних координат.

На суді він не визнав провину. За його словами, він нібито не міг спілкуватися з росіянином, оскільки не мав тоді можливості користуватися інтернетом через зламаний телефон. Проте слідство мало докази.

Чоловіка засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна. Крім того, за місцем відбування покарання до нього будуть застосовані примусові заходи медичного характеру у виді амбулаторної допомоги лікаря-психіатра.

Нагадаємо, раніше судили жителя Донеччини, який "злив" дані ЗСУ росіянам. Виявилось, що він це зробив через те, що українські військові зайняли підвал, в якому він зі знайомим робив ремонт. Тепер найближчі роки коригувальник проведе за ґратами.

