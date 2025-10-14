На Дніпропетровщині 32-річний чоловік вкрав 6 тис. грн зі скриньки для пожертв у храмі
Поліція оперативно затримала чоловіка, який викрав майже 6 тисяч гривень зі скриньки для пожертв у храмі Самарівського району
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
У селі Орлівщина Самарівського району 13 жовтня близько 18:30 стався інцидент у Свято-Покровському храмі. 32-річний чоловік відкрито викрав грошові кошти зі скриньки для пожертв, загальна сума яких склала майже 6 тисяч гривень. Після цього зловмисник залишив приміщення і спробував покинути місце події.
Про крадіжку одразу повідомила настоятелю храму працівниця іконної лавки. Священник оперативно вирушив на пошуки підозрюваного і вже в центрі селища помітив чоловіка, який відповідав опису. Він одразу викликав поліцію.
Правоохоронці прибули на місце та затримали 32-річного раніше судимого мешканця іншого міста. Під час першочергових слідчих дій поліцейські вилучили викрадені кошти та інші речові докази, що підтверджують злочин.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
