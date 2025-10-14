21:10  14 жовтня
14 жовтня 2025, 21:13

На Дніпропетровщині 32-річний чоловік вкрав 6 тис. грн зі скриньки для пожертв у храмі

14 жовтня 2025, 21:13
Фото: Національна поліція України
Поліція оперативно затримала чоловіка, який викрав майже 6 тисяч гривень зі скриньки для пожертв у храмі Самарівського району

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У селі Орлівщина Самарівського району 13 жовтня близько 18:30 стався інцидент у Свято-Покровському храмі. 32-річний чоловік відкрито викрав грошові кошти зі скриньки для пожертв, загальна сума яких склала майже 6 тисяч гривень. Після цього зловмисник залишив приміщення і спробував покинути місце події.

Свято-Покровський храм у Орлівщині

Про крадіжку одразу повідомила настоятелю храму працівниця іконної лавки. Священник оперативно вирушив на пошуки підозрюваного і вже в центрі селища помітив чоловіка, який відповідав опису. Він одразу викликав поліцію.

Правоохоронці прибули на місце та затримали 32-річного раніше судимого мешканця іншого міста. Під час першочергових слідчих дій поліцейські вилучили викрадені кошти та інші речові докази, що підтверджують злочин.

Вилучено викрадені кошти та докази

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Раніше повідомлялося, у Тернополі викрили масштабну крадіжку дизпалива з локомотивного депо. Правоохоронці оголосили підозру 18 працівникам, серед яких машиністи, майстри цеху та колишній начальник ДЕПО.

