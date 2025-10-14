У Самарівському районі Дніпропетровщини 32-річний чоловік пограбував храм на 6 тис. грн
Поліція затримала чоловіка, який пограбував Свято-Покровський храм у Самарівському районі Дніпропетровщини
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Інцидент стався ввечері 13 жовтня близько 18:30 у селі Орлівщина. За попередньою інформацією, 32-річний чоловік відкрито забрав гроші зі скриньки для пожертв і залишив приміщення храму. Сума збитку становить майже 6 тисяч гривень.
Про подію відразу повідомила працівниця іконної лавки настоятелю храму. Священник вирушив на пошуки зловмисника та вже в центрі селища, у одному з магазинів, помітив чоловіка, який підходив під опис. Він одразу викликав поліцію.
Прибулим на місце правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного. Ним виявився 32-річний раніше судимий мешканець іншого міста. Під час першочергових слідчих дій поліцейські вилучили гроші та інші речові докази, отримані злочинним шляхом.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Слідчі вирішують питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
