11:38  14 жовтня
На Київщині під колесами Mitsubishi загинув пішохід
11:15  14 жовтня
У Львові затримали агентів РФ, які думали, що працюють на СБУ
07:17  14 жовтня
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
14 жовтня 2025, 19:16

У Самарівському районі Дніпропетровщини 32-річний чоловік пограбував храм на 6 тис. грн

14 жовтня 2025, 19:16
Фото: пресслужба поліції
Поліція затримала чоловіка, який пограбував Свято-Покровський храм у Самарівському районі Дніпропетровщини

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався ввечері 13 жовтня близько 18:30 у селі Орлівщина. За попередньою інформацією, 32-річний чоловік відкрито забрав гроші зі скриньки для пожертв і залишив приміщення храму. Сума збитку становить майже 6 тисяч гривень.

Гроші та речові докази вилучені

Про подію відразу повідомила працівниця іконної лавки настоятелю храму. Священник вирушив на пошуки зловмисника та вже в центрі селища, у одному з магазинів, помітив чоловіка, який підходив під опис. Він одразу викликав поліцію.

Прибулим на місце правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного. Ним виявився 32-річний раніше судимий мешканець іншого міста. Під час першочергових слідчих дій поліцейські вилучили гроші та інші речові докази, отримані злочинним шляхом.

Триває слідство щодо обрання запобіжного заходу

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Слідчі вирішують питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, на Закарпатті сталося пограбування, внаслідок якого потерпіла втратила понад 5 тисяч євро. Двоє молодих чоловіків вже постануть перед судом за напад на 29-річну жінку з Донеччини, яка тимчасово проживає у селищі Кольчино.

Дніпропетровська область Пограбування храм затримання кримінал
