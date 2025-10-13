20:59  13 жовтня
Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині
17:44  13 жовтня
Священник з Дніпра порівняв цивільний шлюб із проституцією
16:55  13 жовтня
Україну накриє різке похолодання: стовпчики термометрів опустяться до +2
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2025, 21:00

На Криворіжжі 29-річний чоловік задушив жінку та скинув тіло в колодязь

13 жовтня 2025, 21:00
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Поліція затримала чоловіка, який підозрюється у вбивстві та намаганні приховати злочин у колодязі

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Криворізькому районі затримано чоловіка, підозрюваного у вбивстві 55-річної жінки. Трагедія сталася ввечері 3 жовтня у селі Карпівської територіальної громади. За попередніми даними, між підозрюваним, 29-річним чоловіком, та потерпілою виник конфлікт, під час якого він умисно позбавив жінку життя.

Щоб приховати сліди злочину, чоловік скинув тіло у колодязь і покинув місце події. На щастя, завдяки швидким діям поліції, його місцезнаходження вдалося встановити, а підозрюваного затримали.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за умисне вбивство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють обставини конфлікту та встановлюють усі деталі події. Відомо, що за умисне вбивство чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, в Києві в автомобілі знайшли мертвим відомого блогера та підприємця. Як пишуть ЗМІ із посиланням на власні джерела, загиблим виявився Костянтин Ганіч.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство Дніпропетровська область Кривий Ріг криниця умисне вбивство підозрюваний
ДТЕК повідомив про аварійні відключення електроенергії в Дніпропетровській області
13 жовтня 2025, 20:31
На Дніпропетровщині масово помирають голуби - що відбувається
13 жовтня 2025, 17:35
Війна не заважає мистецтву: рятувальник зі Сєвєродонецька перетворює стіни на арт-об'єкти
13 жовтня 2025, 15:45
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Зеленський заявив, що в Україні може виникнути дефіцит електроенергії
13 жовтня 2025, 21:44
Росіяни знову атакували Костянтинівку на Донеччині, є жертви
13 жовтня 2025, 21:29
В Івано-Франківській області збудують індустріальний парк
13 жовтня 2025, 21:15
Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині
13 жовтня 2025, 20:59
ДТЕК повідомив про аварійні відключення електроенергії в Дніпропетровській області
13 жовтня 2025, 20:31
37-річний керманич спричинив смертельну ДТП у Рівному – суд ухвалив рішення
13 жовтня 2025, 20:20
У Києві збудували перше протирадіаційне укриття для дітей за 47,5 млн грн
13 жовтня 2025, 20:03
Псевдо-KFC на окупованому Запоріжжі труять жителів
13 жовтня 2025, 19:50
У Кропивницькому таксист побив пасажирку через відмову вийти з авто
13 жовтня 2025, 19:48
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »