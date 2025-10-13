Фото: Національна поліція України

Поліція затримала чоловіка, який підозрюється у вбивстві та намаганні приховати злочин у колодязі

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Криворізькому районі затримано чоловіка, підозрюваного у вбивстві 55-річної жінки. Трагедія сталася ввечері 3 жовтня у селі Карпівської територіальної громади. За попередніми даними, між підозрюваним, 29-річним чоловіком, та потерпілою виник конфлікт, під час якого він умисно позбавив жінку життя.

Щоб приховати сліди злочину, чоловік скинув тіло у колодязь і покинув місце події. На щастя, завдяки швидким діям поліції, його місцезнаходження вдалося встановити, а підозрюваного затримали.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за умисне вбивство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють обставини конфлікту та встановлюють усі деталі події. Відомо, що за умисне вбивство чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

