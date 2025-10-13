12:50  13 октября
13 октября 2025, 17:35

На Днепропетровщине массово умирают голуби – что происходит

13 октября 2025, 17:35
Фото: Відомо
Читайте також
В Кривом Роге находят стаи мертвых голубей. 12 октября такую ситуацию увидели у остановки "Ясень"

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В соцсетях показали фото, сделанное 12 октября на остановке "Ясень". Здесь можно увидеть шесть мертвых птиц. При каких обстоятельствах они умерли, неизвестно. При этом отмечается, что в городе сейчас встречают многие слабые птицы.

Горожане считают, что причиной гибели птиц могло стать отравление. При этом люди находят погибших птиц уже продолжительное время по территории всего города. Некоторые уверены, что это может являться сигналом серьезных нарушений в экосистеме.

Что может быть причиной смерти птиц?

Часто причиной гибели голубей является болезнь Ньюкасла или "вертушка". Это самое распространенное и губительное вирусное заболевание. Ежегодно от этого заболевания умирают около тысячи диких и домашних птиц. В частности, тяжелые стадии провоцируют воспаление головного и костного мозга.

Основным источником заражения уже больные домашние и дикие птицы. Носители этой болезни в течение 30 дней выделяют инфекцию в воздух и окружающую среду.

Людям эта болезнь практически не страшна. Однако если человек испытывает ухудшение самочувствия — следует обращаться к врачу.

