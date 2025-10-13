Фото: ДТЕК

Увечері на Дніпропетровщині через аварійні роботи вимкнули електроенергію, мешканців просять економно використовувати наявний ресурс

Про це повідомляє ДТЕК, передає RegioNews.

Увечері на Дніпропетровщині ввели екстрені відключення електроенергії. Розпорядження про тимчасове вимкнення світла видало НЕК "Укренерго".

У компанії ДТЕК Дніпровські електромережі зазначили, що під час таких аварійних відключень заздалегідь складені графіки не діють. Енергетики закликають жителів регіону економно використовувати наявну електроенергію, щоб допомогти стабілізувати систему.

Фахівці підкреслили, що аварійні роботи проводяться у всій області і тривають цілодобово. Мета заходів – відновити безперебійну подачу електроенергії та мінімізувати тривалість відключень у помешканнях.

Компанія просить мешканців з розумінням поставитися до ситуації та проявити терпіння, поки триває стабілізація електромереж. Енергетики наголошують, що кожен свідомий крок споживачів допомагає швидше повернути світло у домівки.

