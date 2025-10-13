12:50  13 жовтня
13 жовтня 2025, 17:35

На Дніпропетровщині масово помирають голуби - що відбувається

13 жовтня 2025, 17:35
Фото: Відомо
У Кривому Розі знаходять зграї мертвих голубів. 12 жовтня таку ситуацію побачили біля зупинки "Ясень"

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У соцмережах показали фото, зроблене 12 жовтня на зупинці "Ясень". Тут можна побачити шість мертвих птахів. За яких обставин вони померли, наразі невідомо. При цьому зазначається, що в місті зараз зустрічають багато кволих птахів.

Містяни вважають, що причиною загибелі птахів могло стати отруєння. При цьому люди знаходять загиблих птахів уже тривалий час по території всього міста. Деякі впевнені, що це може бути сигналом серйозних порушень в екосистемі.

Що може бути причиною загибелі птахів?

Часто причиною загибелі голубів є хвороба Ньюкасла або "вертячка". Це найпоширеніше і згубне вірусне захворювання. Щороку від цього захворювання помирає близько тисячі диких та свійських птахів. Зокрема, тяжкі стадії провокують запалення головного та кісткового мозку.

Основним джерелом зараження є вже хворі свійські та дикі птахи. Носії цієї хвороби протягом 30 днів виділяють інфекцію у повітря та довкілля.

Людям ця хвороба практично не страшна. Проте якщо людина відчуває погіршення самопочуття — варто звертатися до лікаря.

тварини Кривий Ріг
