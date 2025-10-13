На Дніпропетровщині ППО збила 4 дрони: пошкоджені будинки та газогін

Фото: Дніпропетровська ОВА

Цієї ночі у Дніпропетровській області українські сили протиповітряної оборони знищили 4 безпілотники ворога

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, на Нікопольщині противник застосував FPV-дрони, РСЗВ "Град" та артилерію. Внаслідок ударів постраждали райцентр, Покровська та Мирівська громади.

Пошкоджено два приватні будинки.

У Покровській громаді Синельниківського району ворог влучив БпЛА. Пошкоджено два приватні будинки, газогін та лінію електропередач.

Жертв і постраждалих немає. Відновлювальні роботи тривають.

Два фото із Синельниківщини, решта – Нікопольщина.

