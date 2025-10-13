06:54  13 жовтня
Штормовий вітер і заморозки: синоптики попереджають українців про погіршення погоди
16:13  12 жовтня
Шестирічна гімнастка зі Львівщини встановила світовий рекорд – 223 підйоми з переворотом
09:59  12 жовтня
У Дніпрі 15-річному хлопцю відірвало палець внаслідок вибуху невідомого предмета
13 жовтня 2025, 07:53

На Дніпропетровщині ППО збила 4 дрони: пошкоджені будинки та газогін

13 жовтня 2025, 07:53
Фото: Дніпропетровська ОВА
Цієї ночі у Дніпропетровській області українські сили протиповітряної оборони знищили 4 безпілотники ворога

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, на Нікопольщині противник застосував FPV-дрони, РСЗВ "Град" та артилерію. Внаслідок ударів постраждали райцентр, Покровська та Мирівська громади.

Пошкоджено два приватні будинки.

У Покровській громаді Синельниківського району ворог влучив БпЛА. Пошкоджено два приватні будинки, газогін та лінію електропередач.

Жертв і постраждалих немає. Відновлювальні роботи тривають.

Два фото із Синельниківщини, решта – Нікопольщина.

Нагадаємо, з початку жовтня на Сумщині внаслідок російських атак загинули п'ятеро мирних жителів, ще 44 людини отримали поранення, серед них – діти.

