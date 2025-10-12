16:13  12 жовтня
Шестирічна гімнастка зі Львівщини встановила світовий рекорд – 223 підйоми з переворотом
09:59  12 жовтня
У Дніпрі 15-річному хлопцю відірвало палець внаслідок вибуху невідомого предмета
13:01  12 жовтня
У Києві поліція затримала чоловіка, який вимагав від музиканта виконати російські пісні
UA | RU
UA | RU
12 жовтня 2025, 18:39

Ворог обстріляв Дніпропетровщину: загинули 66-річний чоловік і 76-річна жінка, 3 поранених

12 жовтня 2025, 18:39
Читайте также на русском языке
Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/Телеграм
Читайте также
на русском языке

Місцеві громади зазнали обстрілів, під час яких загинули двоє людей, ще кілька отримали поранення

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

На Синельниківщині під час обстрілів з боку російських військ загинули 66-річний чоловік та 76-річна жінка. Ще одна місцева мешканка, 56 років, отримала поранення. Їй надають необхідну медичну допомогу, проте стан залишається тяжким.

На фото – наслідки обстрілів у Нікопольському районі

Російські війська обстрілювали Васильківську та Межівську громади. Противник застосовував FPV-дрони та реактивні системи залпового вогню. Під обстріл потрапили гараж та господарська споруда, пошкоджено дві житлові оселі.

На Нікопольщині під ударами опинилися райцентр, а також Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади. Там ворог використовував FPV-дрони та важку артилерію. В результаті двоє людей отримали поранення: 66-річна жінка лікується вдома, 51-річний чоловік перебуває під наглядом медиків.

Пошкоджені приватні будинки та господарські споруди

В обстріляних населених пунктах постраждало 11 приватних будинків, кілька господарських споруд та автозаправна станція. Також пошкоджено лінію електропередач, що ускладнило забезпечення електроенергією місцевих мешканців.

Раніше повідомлялося, на Донеччині під час російського обстрілу загинула 4-річна дівчинка, а священник, який намагався її врятувати, отримав поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли загиблі Дніпропетровська область Нікопольщина Синельникове поранені
На Київщині під час обстрілу підстанції поранено двох працівників ДТЕК
12 жовтня 2025, 14:03
На Дніпропетровщині затримали рибалок за незаконний вилов риби майже на 80 тис. грн
12 жовтня 2025, 13:45
На Харківщині внаслідок обстрілів БпЛА – 5 постраждалих, серед яких 12-річна дівчинка
12 жовтня 2025, 11:20
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
В Україні активізувалося онлайн-шахрайство з орендою "неіснуючого" житла
12 жовтня 2025, 18:27
На Донеччині російський обстріл забрав життя 4-річної дівчинки та поранив священника
12 жовтня 2025, 17:30
У Києві 30-річному чоловіку повідомили про підозру за стрілянину у барі на Печерську
12 жовтня 2025, 16:38
Шестирічна гімнастка зі Львівщини встановила світовий рекорд – 223 підйоми з переворотом
12 жовтня 2025, 16:13
На Київщині в багажнику Jeep Cherokee прикордонники виявили 39-річного чоловіка
12 жовтня 2025, 15:25
На кордоні зі Словаччиною 43-річна жінка намагалася перевезти майже 1800 пачок сигарет
12 жовтня 2025, 14:55
У Києві невідомий відкрив стрілянину в барі – постраждала молода дівчина
12 жовтня 2025, 14:27
На Київщині під час обстрілу підстанції поранено двох працівників ДТЕК
12 жовтня 2025, 14:03
На Дніпропетровщині затримали рибалок за незаконний вилов риби майже на 80 тис. грн
12 жовтня 2025, 13:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »