Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Місцеві громади зазнали обстрілів, під час яких загинули двоє людей, ще кілька отримали поранення

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

На Синельниківщині під час обстрілів з боку російських військ загинули 66-річний чоловік та 76-річна жінка. Ще одна місцева мешканка, 56 років, отримала поранення. Їй надають необхідну медичну допомогу, проте стан залишається тяжким.

На фото – наслідки обстрілів у Нікопольському районі

Російські війська обстрілювали Васильківську та Межівську громади. Противник застосовував FPV-дрони та реактивні системи залпового вогню. Під обстріл потрапили гараж та господарська споруда, пошкоджено дві житлові оселі.

На Нікопольщині під ударами опинилися райцентр, а також Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади. Там ворог використовував FPV-дрони та важку артилерію. В результаті двоє людей отримали поранення: 66-річна жінка лікується вдома, 51-річний чоловік перебуває під наглядом медиків.

Пошкоджені приватні будинки та господарські споруди

В обстріляних населених пунктах постраждало 11 приватних будинків, кілька господарських споруд та автозаправна станція. Також пошкоджено лінію електропередач, що ускладнило забезпечення електроенергією місцевих мешканців.

