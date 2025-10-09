Фото: Телеграмм/глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Враг снова обстрелял Днепропетровщину, под огнем оказались несколько громад Никопольского района, есть раненые среди мирного населения

Об этом сообщают в Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.

Вечером 9 октября в Днепре и области было неспокойно – российские войска продолжили обстрелы территории региона. Под удар попали населенные пункты Никопольского района, в том числе сам Никополь, а также Марганецкая, Мировская и Покровская громады. Враг применял артиллерию и FPV-дроны, в результате чего пострадал мирный житель.

Разрушенные жилые дома и объекты инфраструктуры

Согласно информации областных властей, ранение получил 68-летний мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести, на данный момент медики оказывают необходимую помощь. В результате атак повреждено местное предприятие, загорелись нежилое здание и частный дом. Еще четыре дома разрушились, пострадало хозяйственное сооружение и линии электропередач.

Спасатели ликвидировали очаги возгорания, специалисты коммунальных служб работают над восстановлением электроснабжения. Военные отмечают, что обстрелы Никопольщины продолжаются практически каждый день, поэтому жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до ее завершения.

