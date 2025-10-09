Обстрелы Днепропетровщины: пострадал 68-летний житель, разрушены несколько домов
Враг снова обстрелял Днепропетровщину, под огнем оказались несколько громад Никопольского района, есть раненые среди мирного населения
Об этом сообщают в Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.
Вечером 9 октября в Днепре и области было неспокойно – российские войска продолжили обстрелы территории региона. Под удар попали населенные пункты Никопольского района, в том числе сам Никополь, а также Марганецкая, Мировская и Покровская громады. Враг применял артиллерию и FPV-дроны, в результате чего пострадал мирный житель.
Согласно информации областных властей, ранение получил 68-летний мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести, на данный момент медики оказывают необходимую помощь. В результате атак повреждено местное предприятие, загорелись нежилое здание и частный дом. Еще четыре дома разрушились, пострадало хозяйственное сооружение и линии электропередач.
Спасатели ликвидировали очаги возгорания, специалисты коммунальных служб работают над восстановлением электроснабжения. Военные отмечают, что обстрелы Никопольщины продолжаются практически каждый день, поэтому жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до ее завершения.
Ранее сообщалось, в Днепре во время воздушной тревоги произошел взрыв, который мог быть следствием удара управляемой авиабомбой. После детонации в небе был виден густой черный дым.