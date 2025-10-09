15:49  09 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
13:01  09 октября
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
12:27  09 октября
В Черновцах начинают отопительный сезон
09 октября 2025, 18:48

Обстрелы Днепропетровщины: пострадал 68-летний житель, разрушены несколько домов

09 октября 2025, 18:48
Фото: Телеграмм/глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Враг снова обстрелял Днепропетровщину, под огнем оказались несколько громад Никопольского района, есть раненые среди мирного населения

Об этом сообщают в Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.

Вечером 9 октября в Днепре и области было неспокойно – российские войска продолжили обстрелы территории региона. Под удар попали населенные пункты Никопольского района, в том числе сам Никополь, а также Марганецкая, Мировская и Покровская громады. Враг применял артиллерию и FPV-дроны, в результате чего пострадал мирный житель.

Разрушенные жилые дома и объекты инфраструктуры

Согласно информации областных властей, ранение получил 68-летний мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести, на данный момент медики оказывают необходимую помощь. В результате атак повреждено местное предприятие, загорелись нежилое здание и частный дом. Еще четыре дома разрушились, пострадало хозяйственное сооружение и линии электропередач.

Спасатели ликвидировали очаги возгорания, специалисты коммунальных служб работают над восстановлением электроснабжения. Военные отмечают, что обстрелы Никопольщины продолжаются практически каждый день, поэтому жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до ее завершения.

Ранее сообщалось, в Днепре во время воздушной тревоги произошел взрыв, который мог быть следствием удара управляемой авиабомбой. После детонации в небе был виден густой черный дым.

09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
