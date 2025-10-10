Фото: Прокуратура України

У Кривому Розі припинили роботу шахрайських кол-центрів, які віддалено викрадали гроші з рахунків громадян

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Дніпропетровщині правоохоронці припинили діяльність чотирьох шахрайських кол-центрів, що працювали у Кривому Розі. Прокуратура Криворізької центральної окружної прокуратури відкрила кримінальне провадження та провела низку обшуків у межах справи.

Кол-центри обслуговували майже 200 осіб

Частина кол-центрів видавала себе за працівників служби безпеки банків. Вони переконували громадян встановити спеціальні мобільні додатки для "захисту персональних даних". Після цього шахраї отримували віддалений доступ до онлайн-банкінгу та виводили гроші з рахунків потерпілих.

Інші шахраї представлялися працівниками правоохоронних органів і повідомляли людям, що їхні родичі нібито вчинили кримінальні правопорушення. Для "вирішення ситуації" без суду вони вимагали терміново переказати гроші на вказані рахунки.

У результаті обшуків правоохоронці вилучили понад 400 одиниць техніки, що забезпечували роботу майже 200 осіб. Також були знайдені чорнові записи, грошові кошти, підроблені посвідчення та інші речові докази. Наразі вирішується питання арешту майна, а слідчі встановлюють повне коло осіб, причетних до роботи шахрайської мережі, та ідентифікують постраждалих. Досудове розслідування триває за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

