Фото: Відомо

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Ворожі атаки завдають значних пошкоджень цивільним будинкам, приватному майну та автомобілям місцевих жителів.

Багато будинків на вулицях селища зруйновані вщент, у деяких вибиті вікна або пошкоджені від вибухових хвиль. Повністю згорілі автомобілі залишаються посеред вулиць, їх неможливо відновити або забрати.

Кількість людей, які залишають Покровське, зростає з кожним днем. Жителі тікають, рятуючи своє життя, залишаючи домівки та майно під загрозою обстрілів.

Ще нещодавно селище було населене, тут лунав дитячий сміх і гомін голосів, проте зараз воно все більше нагадує покинуту зону відчуження, де збереглися лише зруйновані будинки та спустілі вулиці.

