Вулиці без людей і зруйновані будинки: як виглядає прифронтове Покровське на Дніпропетровщині
Селище Покровське Синельниківського району Дніпропетровської області перетворюється на руїни через постійні обстріли
Ворожі атаки завдають значних пошкоджень цивільним будинкам, приватному майну та автомобілям місцевих жителів.
Багато будинків на вулицях селища зруйновані вщент, у деяких вибиті вікна або пошкоджені від вибухових хвиль. Повністю згорілі автомобілі залишаються посеред вулиць, їх неможливо відновити або забрати.
Кількість людей, які залишають Покровське, зростає з кожним днем. Жителі тікають, рятуючи своє життя, залишаючи домівки та майно під загрозою обстрілів.
Ще нещодавно селище було населене, тут лунав дитячий сміх і гомін голосів, проте зараз воно все більше нагадує покинуту зону відчуження, де збереглися лише зруйновані будинки та спустілі вулиці.
