12:45  10 жовтня
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
18:13  10 жовтня
На Київщині 70-річний водій спричинив ДТП – постраждала дитина і пенсіонерка
11:47  10 жовтня
На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
UA | RU
UA | RU
10 жовтня 2025, 20:43

Вулиці без людей і зруйновані будинки: як виглядає прифронтове Покровське на Дніпропетровщині

10 жовтня 2025, 20:43
Читайте также на русском языке
Фото: Відомо
Читайте также
на русском языке

Селище Покровське Синельниківського району Дніпропетровської області перетворюється на руїни через постійні обстріли

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Ворожі атаки завдають значних пошкоджень цивільним будинкам, приватному майну та автомобілям місцевих жителів.

Багато будинків на вулицях селища зруйновані вщент, у деяких вибиті вікна або пошкоджені від вибухових хвиль. Повністю згорілі автомобілі залишаються посеред вулиць, їх неможливо відновити або забрати.

Кількість людей, які залишають Покровське, зростає з кожним днем. Жителі тікають, рятуючи своє життя, залишаючи домівки та майно під загрозою обстрілів.

Ще нещодавно селище було населене, тут лунав дитячий сміх і гомін голосів, проте зараз воно все більше нагадує покинуту зону відчуження, де збереглися лише зруйновані будинки та спустілі вулиці.

Нагадаємо, у Шостці на Сумщині через блекаут мешканці змушені готувати їжу просто на вулицях. Люди об'єднуються родинами та сусідами, використовуючи відкритий вогонь і великі казани, щоб забезпечити себе обідами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Дніпропетровська область руйнування будинки
На Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу
10 жовтня 2025, 18:30
Кличко попередив про нову хвилю атак РФ на Київ
10 жовтня 2025, 17:33
Росіяни зруйнували агрофірму на Харківщині
10 жовтня 2025, 17:19
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
На Київщині лікар "торгував" інвалідністю для ухилянтів
10 жовтня 2025, 21:30
Прикордонники відбили черговий штурм росіян на Донеччині
10 жовтня 2025, 21:29
На Житомирщині зник безвісти 12-річний хлопчик
10 жовтня 2025, 21:19
На Дніпропетровщині викрили 4 шахрайські кол-центри – виманювали гроші через додатки та підроблені посвідчення
10 жовтня 2025, 21:08
На Вінниччині прикордонники оформили перший рейс потяга "Київ – Бухарест"
10 жовтня 2025, 20:59
У Львові засудили військового, який під приводом відпустки втік до РФ
10 жовтня 2025, 20:40
На Вінниччині затримали чоловіка за спробу незаконного вивезення 29-річного знайомого
10 жовтня 2025, 20:31
На фронті загинув український гуморист та учасник КВК
10 жовтня 2025, 20:15
57-річний чоловік влаштував стрілянину у Луцькому районі, пошкодивши майно сусідів
10 жовтня 2025, 20:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »