Россияне разрушили агрофирму в Харьковской области

фото: Андрей Дикарь

В Харьковской области в результате российской атаки разрушено агропредприятие

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Всеукраинского Аграрного Совета (ВАР) Андрей Дикун.

В результате атаки РФ на предприятии были уничтожены семь складов, бензовозы и сельскохозяйственная техника.

"Работать на прифронтовых территориях – настоящий вызов. Именно эти предприятия остаются опорой для местных общин и первыми нуждаются в государственной поддержке", – говорится в сообщении.

Напомним, в Харьковской области продолжают эвакуировать людей из опасных прифронтовых населенных пунктов. Тех, кто хочет эвакуироваться, призывают обращаться в отделения полиции или за номерами: 0-800-33-92-91 и 102.