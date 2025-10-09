Ілюстративне фото

У Дніпрі близько 17:50 пролунав вибух. Це сталось під час повітряної тривоги

Про це повідомляють в місцевих Telegram-каналах, передає RegioNews.

У моніторингових каналах повідомляли про реактивну керовану авіабомбу. Після вибуху в небі з'явився густий чорний дим. Про наслідки атаки наразі невідомо.

Слід зазначити, що станом на 18:20 в місті знову повітряна тривога. Жителів та гостей міста закликають бути в безпечних місцях.

Нагадаємо, раніше російські окупанти обстріляли Корабельний та Дніпровський райони Херсона. Є загиблий та поранені.