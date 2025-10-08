В Днепре женщина приговорена к 10 годам тюрьмы за создание детской порнографии с собственным сыном

В Днепре суд признал виновной местную жительницу, которая вместе со старшим сыном и знакомым использовала своего 11-летнего сына для изготовления и продажи детской порнографии

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, передает RegioNews.

Публичное обвинение в суде поддерживал руководитель областной прокуратуры Юрий Папуша, доказавший вину обвиняемой.

По данным следствия, в течение 2022-2024 годов женщина вместе со старшим сыном и знакомым изготовляла и распространяла детскую порнографию, используя для этого своего малолетнего сына. Они создали страницу в соцсети и закрытый Telegram-канал, где за деньги продавали фото- и видеоматериалы порнографического характера.

Кроме того, женщина передала своего сына гражданину другого государства для сексуальной эксплуатации, который развращал ребенка.

Суд признал ее виновной по ряду статей Уголовного кодекса Украины – ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301-1, ч. 2 ст. 304, ч. 3 ст. 149 и ст. 166 - и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Ее старшему сыну назначено 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Обвиняемая полностью признала свою вину и до вступления приговора в законную силу будет находиться под стражей.

Напомним, житель Черниговского района приговорен к 15 годам лишения свободы за совершение ужасных преступлений сексуального характера против его малолетней дочери.