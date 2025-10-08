11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
08 октября 2025, 16:54

В Днепре женщина приговорена к 10 годам тюрьмы за создание детской порнографии с собственным сыном

08 октября 2025, 16:54
В Днепре суд признал виновной местную жительницу, которая вместе со старшим сыном и знакомым использовала своего 11-летнего сына для изготовления и продажи детской порнографии

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, передает RegioNews.

Публичное обвинение в суде поддерживал руководитель областной прокуратуры Юрий Папуша, доказавший вину обвиняемой.

По данным следствия, в течение 2022-2024 годов женщина вместе со старшим сыном и знакомым изготовляла и распространяла детскую порнографию, используя для этого своего малолетнего сына. Они создали страницу в соцсети и закрытый Telegram-канал, где за деньги продавали фото- и видеоматериалы порнографического характера.

Кроме того, женщина передала своего сына гражданину другого государства для сексуальной эксплуатации, который развращал ребенка.

Суд признал ее виновной по ряду статей Уголовного кодекса Украины – ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301-1, ч. 2 ст. 304, ч. 3 ст. 149 и ст. 166 - и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Ее старшему сыну назначено 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Обвиняемая полностью признала свою вину и до вступления приговора в законную силу будет находиться под стражей.

Напомним, житель Черниговского района приговорен к 15 годам лишения свободы за совершение ужасных преступлений сексуального характера против его малолетней дочери.

03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
