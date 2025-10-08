11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08 жовтня 2025, 16:54

У Дніпрі жінку засуджено до 10 років ув’язнення за створення дитячої порнографії із власним сином

08 жовтня 2025, 16:54
У Дніпрі суд визнав винною місцеву мешканку, яка разом зі старшим сином і знайомим використовувала свого 11-річного сина для виготовлення та продажу дитячої порнографії

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

Публічне обвинувачення у суді підтримував керівник обласної прокуратури Юрій Папуша, який довів вину обвинуваченої.

За даними слідства, упродовж 2022–2024 років жінка разом зі старшим сином і знайомим виготовляла та розповсюджувала дитячу порнографію, використовуючи для цього свого малолітнього сина. Вони створили сторінку в соцмережі та закритий Telegram-канал, де за гроші продавали фото- та відеоматеріали порнографічного характеру.

Крім того, жінка передала свого сина громадянину іншої держави для сексуальної експлуатації, який розбещував дитину.

Суд визнав її винною за низкою статей Кримінального кодексу України — ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301-1, ч. 2 ст. 304, ч. 3 ст. 149 та ст. 166 — і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Її старшому сину призначено 5 років позбавлення волі з випробувальним строком 2 роки.

Обвинувачена повністю визнала свою вину і до набрання вироком законної сили перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, мешканця Чернігівського району засуджено до 15 років позбавлення волі за скоєння жахливих злочинів сексуального характеру проти його малолітньої доньки.

Дніпро порнографія
