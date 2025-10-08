Фото: ОВА

У ніч на 8 жовтня російські військові завдали низку ударів по Дніпропетровщині

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Росіяни били по Криворізькому району. Спочатку атакували Зеленодольську громаду, а згодом Новопільську – масовано застосувавши ударні дрони. Постраждали двоє людей – чоловік і жінка, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Виникли пожежі, їх загасили. Пошкоджені об’єкти інфраструктури.

Атаки також тривали на Нікопольщині – під обстрілами опинилися Нікополь і Марганець. Ворог бив із РСЗВ "Град", застосовував FPV-дрони та артилерію.

Постраждали троє людей – 18-річна дівчина і двоє чоловіків 26 та 45 років. Їх госпіталізували.

Внаслідок обстрілів пошкоджені підприємство, релігійна організація, півтора десятка приватних будинків і п’ятиповерхівка, три господарські споруди, шість авто та газогін. Виникла пожежа, вогонь приборкали.

На Синельниківщині під ударом дронів опинилися Межівська та Покровська громади. Виникла пожежа на балконі багатоповерхівки, її загасили. Частково зруйнований один приватний будинок, ще шість – пошкоджені.

За даними Повітряного командування, сили ППО збили над областю 29 безпілотників.

На фото – Нікопольщина.

Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили 510 ударів по території 16 населених пунктів Запорізької області. На щастя, обійшлось без постраждалих.