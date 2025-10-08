08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08:44  08 жовтня
У Києві малолітні діти підпалили під'їзд багатоповерхівки
08:28  08 жовтня
На Київщині помер чоловік, який приїхав проходити військово-лікарську комісію
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2025, 07:49

Нічна атака на Дніпропетровщину: пошкоджені десятки будинків і підприємство, поранені п’ятеро людей

08 жовтня 2025, 07:49
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

У ніч на 8 жовтня російські військові завдали низку ударів по Дніпропетровщині

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Росіяни били по Криворізькому району. Спочатку атакували Зеленодольську громаду, а згодом Новопільську – масовано застосувавши ударні дрони. Постраждали двоє людей – чоловік і жінка, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Виникли пожежі, їх загасили. Пошкоджені об’єкти інфраструктури.

Атаки також тривали на Нікопольщині – під обстрілами опинилися Нікополь і Марганець. Ворог бив із РСЗВ "Град", застосовував FPV-дрони та артилерію.

Постраждали троє людей – 18-річна дівчина і двоє чоловіків 26 та 45 років. Їх госпіталізували.

Внаслідок обстрілів пошкоджені підприємство, релігійна організація, півтора десятка приватних будинків і п’ятиповерхівка, три господарські споруди, шість авто та газогін. Виникла пожежа, вогонь приборкали.

На Синельниківщині під ударом дронів опинилися Межівська та Покровська громади. Виникла пожежа на балконі багатоповерхівки, її загасили. Частково зруйнований один приватний будинок, ще шість – пошкоджені.

За даними Повітряного командування, сили ППО збили над областю 29 безпілотників.

На фото – Нікопольщина.

Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили 510 ударів по території 16 населених пунктів Запорізької області. На щастя, обійшлось без постраждалих.

війна пожежа обстріли Дніпропетровська область дрон постраждалі безпілотники
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
