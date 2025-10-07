Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Сотрудница Днепропетровского областного центра экстренной медицины Татьяна Романчук рассказала, что инцидент произошел с семьей с 15-летним ребенком.

Двое взрослых и 15-летний ребенок пошли собирать грибы в лесополосе в Криворожском районе. Затем они приготовили эти грибы к ужину. Однако впоследствии им стало плохо. Уже с утра и родителей, и ребенка госпитализировали с симптомами пищевого отравления.

Напомним, что отравление происходит из-за токсинов-аплоидов и сочетания тяжелых металлов, содержащихся в грибах. Основными симптомами отравления являются тошнота, рвота, боль в животе, усиленное потоотделение, снижение АД, судороги, понос, развитие симптомов сердечно-сосудистой недостаточности. Симптомы могут появиться в течение суток.