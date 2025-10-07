21:59  07 октября
В Одессе мужчина бросил гранаты у людей
20:30  07 октября
В Днепре мужчина украл скутер и устроил побег от полиции
17:59  07 октября
Завтра в Украине прогнозируют дожди и сильный ветер
07 октября 2025, 19:45

На Днепропетровщине семью с ребенком госпитализировали после ужина - что произошло

07 октября 2025, 19:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Днепропетровской области зафиксировали случай отравления. Инцидент произошел из-за дикорастущих грибов

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Сотрудница Днепропетровского областного центра экстренной медицины Татьяна Романчук рассказала, что инцидент произошел с семьей с 15-летним ребенком.

Двое взрослых и 15-летний ребенок пошли собирать грибы в лесополосе в Криворожском районе. Затем они приготовили эти грибы к ужину. Однако впоследствии им стало плохо. Уже с утра и родителей, и ребенка госпитализировали с симптомами пищевого отравления.

Напомним, что отравление происходит из-за токсинов-аплоидов и сочетания тяжелых металлов, содержащихся в грибах. Основными симптомами отравления являются тошнота, рвота, боль в животе, усиленное потоотделение, снижение АД, судороги, понос, развитие симптомов сердечно-сосудистой недостаточности. Симптомы могут появиться в течение суток.

отравление госпитализация Днепропетровская область
В Житомирской области возле детсада нашли без сознания 14-летнего подростка
06 октября 2025, 18:46
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
