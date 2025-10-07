21:59  07 жовтня
В Одесі чоловік кинув гранати у людей
20:30  07 жовтня
У Дніпрі чоловік вкрав скутер та влаштував втечу від поліції
17:59  07 жовтня
Завтра в Україні прогнозують дощі та сильний вітер
07 жовтня 2025, 20:47

33-річний чоловік постраждав під час ворожих обстрілів у Нікопольському районі Дніпропетровщини

07 жовтня 2025, 20:47
фото: Дніпропетровська ОВА
Два райони Дніпропетровщини зазнали нових атак, залишивши після себе пошкоджену інфраструктуру та постраждалих

Про це повідомляють у Дніпропетровській ОВА, передає RegioNews.

Протягом останніх днів два райони Дніпропетровщини зазнали обстрілів з боку російських військ.

У Нікопольському районі агресор здійснював удари по місту Нікополь та громадах Покровської, Марганецької і Мирівської. Збройні сили противника застосовували артилерію та безпілотні літальні апарати FPV. Внаслідок атак постраждав 33-річний чоловік, який отримав легкі поранення. Також зафіксовано пошкодження пожежної частини, одного приватного будинку та багатоповерхового житлового будинку.

Обстріли пошкодили будівлі

На території Синельниківського району ворог атакував Миколаївську, Межівську та Покровську громади за допомогою безпілотників. Внаслідок обстрілів постраждала місцева інфраструктура. Горіли теплиці та суха трава, але пожежі вдалося оперативно ліквідувати.

Пожежі локалізували рятувальники

Місцева влада наголошує на необхідності дотримання правил безпеки та готовності до можливих нових атак. Рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів та оцінювати масштаби завданих збитків.

Раніше повідомлялося, Росія продовжує удари по критичній інфраструктурі України. У Полтавській та Сумській областях зафіксовані ураження локомотивного депо, енергетичних об’єктів та складів.

