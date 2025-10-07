21:59  07 жовтня
В Одесі чоловік кинув гранати у людей
20:30  07 жовтня
У Дніпрі чоловік вкрав скутер та влаштував втечу від поліції
17:59  07 жовтня
Завтра в Україні прогнозують дощі та сильний вітер
07 жовтня 2025, 19:45

На Дніпропетровщині родину з дитиною госпіталізували після вечері - що сталось

07 жовтня 2025, 19:45
Ілюстративне фото
На Дніпропетровщині зафіксували випадок отруєння. Інцидент стався через дикорослі гриби

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Працівниця Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини Тетяна Романчук розповіла, що інцидент стався з родиною з 15-річною дитиною.

Двоє дорослих та 15-річна дитина пішли збирати гриби у лісосмузі в Криворізькому районі. Потім вони приготували ці гриби на вечерю. Проте згодом їм стало погано. Уже зранку і батьків, і дитину госпіталізували з симптомами харчового отруєння.

Нагадаємо, що отруєння стається через токсини-аплоїди та сполучення важких металів, які містяться в грибах. Основними симптомами отруєння є нудота, блювота, біль у животі, посилене потовиділення, зниження артеріального тиску, судоми, пронос, розвиток симптомів серцево-судинної недостатності. Симптоми можуть з'явитися протягом доби.

