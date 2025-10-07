Фото: иллюстративное

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

12 октября в городском парке имени Тараса Шевченко состоится благотворительный фестиваль "Смак Добра: 1 000 000 объединяющих обедов", во время которого планируют приготовить рекордные 320 литров борща. Это количество блюд позволит накормить более 1200 посетителей и может стать национальным достижением.

Особенностью борща станет вегетарианский вариант без мяса с добавлением панора – жареного сыра. Рецепт разработали волонтеры специально для фестиваля. Приготовление будет проходить под открытым небом в большом котле, что делает событие не только гастрономическим, но и зрелищным.

Организаторы отмечают, что все собранные во время дегустации средства будут направлены на благотворительные проекты. В частности, они будут использованы для обеспечения бесплатных горячих обедов для людей в сложных жизненных обстоятельствах и для приобретения транспорта "Бус Добра", который доставляет пищу нуждающимся.

Помимо рекордного борща программа фестиваля предусматривает ярмарку ремесел, работу фудкорта, детскую зону, фотолокации и мастер-классы. Для гостей также подготовили премьеру документального фильма "1 000 000 обедов" о волонтерах и концертной программе с участием украинских артистов. Вход на мероприятие свободен, а начало запланировано на 12:00.

Ранее сообщалось, в Шостке на Сумщине жители вынуждены готовить еду под открытым небом из-за масштабных перебоев с электроснабжением. Фото из сети показывают, как семьи и соседи объединяются у открытого огня и больших котлов, чтобы обеспечить себе обеды.