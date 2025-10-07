Фото: ілюстративне

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

12 жовтня у міському парку імені Тараса Шевченка відбудеться благодійний фестиваль "Смак Добра: 1 000 000 об'єднуючих обідів", під час якого планують приготувати рекордні 320 літрів борщу. Ця кількість страви дозволить нагодувати понад 1200 відвідувачів і може стати національним досягненням.

Особливістю борщу стане вегетаріанський варіант без м'яса з додаванням паніра – смаженого сиру. Рецепт розробили волонтери спеціально для фестивалю. Приготування проходитиме просто неба у великому котлі, що робить подію не лише гастрономічною, а й видовищною.

Організатори наголошують, що всі зібрані під час дегустації кошти спрямують на благодійні проєкти. Зокрема, вони будуть використані для забезпечення безкоштовних гарячих обідів для людей у складних життєвих обставинах та для придбання транспорту "Бус Добра", який доставляє їжу тим, хто її потребує.

Крім рекордного борщу, програма фестивалю передбачає ярмарок ремесел, роботу фудкорту, дитячу зону, фотолокації та майстер-класи. Для гостей також підготували прем'єру документального фільму "1 000 000 обідів" про волонтерів та концертну програму за участю українських артистів. Вхід на захід вільний, а початок запланований на 12:00.

