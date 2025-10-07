Фото: ДСНС України

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Унаслідок атаки постраждав 33-річний рятувальник. Чоловік отримав осколкове поранення ноги, його колеги оперативно надали допомогу та доставили до лікарні.

Обстріл завдав також значних матеріальних збитків. Унаслідок удару пошкоджено будівлю пожежного депо, вибито вікна та зруйновано частину конструкцій. На місці події працюють відповідні служби, які фіксують наслідки атаки та оцінюють масштаби пошкоджень.

За інформацією місцевої влади, обстріли Нікополя тривають регулярно. Російські війська часто націлюються на цивільну інфраструктуру, у тому числі об'єкти критичної важливості та рятувальні служби. Такі дії становлять небезпеку не лише для цивільних, а й для тих, хто щодня рятує життя людей.

Раніше повідомлялося, вночі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили шість ворожих безпілотників. Попри це, Нікопольський район усе ж зазнав нових атак – окупанти продовжують обстрілювати територію дронами та артилерією, завдаючи шкоди цивільній інфраструктурі.