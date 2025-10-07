Фото: ГСЧС

ДТП произошло в понедельник, 6 октября, в городе Александрия на улице Гетьмана Мазепы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Дорогу не поделили два грузовых автомобиля MAN и Renault Premium.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали травмированного 63-летнего из поврежденной кабины одного из грузовиков и передали его медикам.

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, ночью 5 октября на Черниговщине Volkswagen выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. От полученных травм 24-летний водитель легковушки погиб.