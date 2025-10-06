Фото: Прокуратура України

Двох людей підозрюють у спробі незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон, правоохоронці продовжують розслідування

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Дніпрі прокуратура повідомила про підозру двом місцевим мешканцям у спробі незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. Їм інкримінують організацію злочину за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання грошей

За даними слідства, чоловік та жінка створили схему переправлення громадян за кордон через територію Одеської області. За 13 тисяч доларів США вони обіцяли супровід та "усунення перешкод", зокрема шляхом відключення камер відеоспостереження під час переходу прикордонної смуги до Румунії.

Під час обшуків вилучили техніку та чорнові записи

Підозрюваних затримали під час отримання обумовленої суми грошей. В ході обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбук, планшет, грошові кошти та чорнові записи, що можуть підтвердити злочинну діяльність.

Наразі слідство встановлює інших осіб, причетних до незаконної схеми, а також кількість військовозобов’язаних, яких могли переправити через кордон. Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині правоохоронці викрили жінку, яка організовувала незаконні мандрівки для ухилянтів від мобілізації. Вона обіцяла клієнтам перетнути кордон без проблем за 7 тисяч доларів, але під час передачі грошей її затримали.