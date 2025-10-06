12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
06 жовтня 2025, 20:21

У Дніпрі затримали двох осіб, які за $13 тис. обіцяли відключити камери та незаконно переправити людину до Румунії

06 жовтня 2025, 20:21
Фото: Прокуратура України
Читайте также
Двох людей підозрюють у спробі незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон, правоохоронці продовжують розслідування

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Дніпрі прокуратура повідомила про підозру двом місцевим мешканцям у спробі незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. Їм інкримінують організацію злочину за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання грошей

За даними слідства, чоловік та жінка створили схему переправлення громадян за кордон через територію Одеської області. За 13 тисяч доларів США вони обіцяли супровід та "усунення перешкод", зокрема шляхом відключення камер відеоспостереження під час переходу прикордонної смуги до Румунії.

Під час обшуків вилучили техніку та чорнові записи

Підозрюваних затримали під час отримання обумовленої суми грошей. В ході обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбук, планшет, грошові кошти та чорнові записи, що можуть підтвердити злочинну діяльність.

Наразі слідство встановлює інших осіб, причетних до незаконної схеми, а також кількість військовозобов’язаних, яких могли переправити через кордон. Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині правоохоронці викрили жінку, яка організовувала незаконні мандрівки для ухилянтів від мобілізації. Вона обіцяла клієнтам перетнути кордон без проблем за 7 тисяч доларів, але під час передачі грошей її затримали.

Дніпро Дніпропетровська область військовозобовʼязані кордон перетин кордону мобілізація затримання
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
