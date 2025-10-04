Россияне обстреляли четыре района Днепропетровщины: повреждены дома, есть раненая
В ночь на 4 октября российская армия атаковала четыре района Днепропетровской области – Днепровский, Павлоградский, Синельниковский и Никопольский
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
По Днепру враг направил беспилотников. В городе повреждены объекты инфраструктуры. Также россияне нанесли ракетный удар по Павлограду. К счастью, люди не пострадали.
На Синельниковщине под огнем оказались Покровская и Межевская громады. В Покровской ранения получила 51-летняя женщина. Там загорелись три частных дома, один из них разрушен. Также горела хозяйственная постройка. В Межевской громаде в результате попадания дрона загорелся гараж.
Кроме того, российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Покровскую громаду Никопольщины – обошлось без пострадавших.
Глава ОВА отметил, что силы ПВО уничтожили над Днепропетровщиной 11 вражеских беспилотников.
Фото – с Синельниковщины.
Напомним, в ночь на 4 октября российская армия атаковала Украину 109 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23. ПВО обезвредила 73 дрона.