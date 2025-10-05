18:32  04 жовтня
У Кривому Розі чоловік повісився у під’їзді: особу 60-річного чоловіка встановлюють правоохоронці

05 жовтня 2025, 17:10
Фото: Свої/Кривий Ріг
Поліція з’ясовує обставини загибелі чоловіка, тіло якого знайшли у під’їзді житлового будинку

Про це повідомляє "Свої.Кривий Ріг", передає RegioNews.

Минулої ночі у Кривому Розі на вулиці Фукса сталося трагічне самогубство. У під’їзді житлового будинку знайшли тіло чоловіка приблизно 60 років. За попередньою інформацією, він наклав на себе руки, використавши для цього дріт.

Особу загиблого наразі встановлюють правоохоронці. На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції та судово-медичні експерти. За фактом відкрито кримінальне провадження, у межах якого перевіряються всі обставини інциденту.

Фахівці нагадують, що у випадках емоційної кризи або думок про самогубство важливо не залишатися наодинці. У Кривому Розі діє телефон довіри за номером 0800 300 265, а також загальноукраїнська гаряча лінія підтримки психічного здоров’я та запобігання самогубствам 7333. Психологи радять звертатися по допомогу, навіть якщо здається, що ситуація безвихідна.

Раніше повідомлялося, на Донеччині жінка наклала на себе руки через постійні обстріли. Причини трагедії пов’язані з тяжкими психологічними наслідками війни, які дедалі більше впливають на психічне здоров’я місцевих мешканців.

