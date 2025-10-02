15:47  02 жовтня
Конфлікт у черзі до каси: у Києві молодик побив дівчину в магазині через зауваження
02 жовтня
Хабар у 8000 доларів за втечу з частини: на Дніпропетровщині викрили змову військових
02 жовтня
На трасі в Одеській області легковик врізався у вантажівку: загинули мати й донька, постраждала бабуся
02 жовтня 2025, 15:40

У Кривому Розі побили військових ТЦК: у нападника був ніж

02 жовтня 2025, 15:40
Фото: Нацполіція
У Кривому Розі відкрили кримінальні провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень двом військовим. Ймовірного нападника вже встановили

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався зранку 2 жовтня на одній з вулиць у Покровському районі Кривого Рогу. Під час спілкування між чоловіком та військовими ТЦК стався конфлікт. Зловмисник дістав з кишені ніж та вдарив ним 53-річного та 36-річного військових. Після цього він втік.

"Наразі особу ймовірного нападника встановлено, з ним розпочаті слідчі дії. Наразі особу ймовірного нападника встановлено, з ним розпочаті слідчі дії", - повідомили в поліції.

У ТЦК заявили, що це сталось під час перевірки документів. Постраждалих військових госпіталізували. Один із них у важкому стані.

"Правоохоронцями інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 ст. 121 ККУ – "Умисне тяжке тілесне ушкодження”, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років", - йдеться в повідомленні ТЦК.

Нагадаємо, трьом учасницям акції у Вінниці проти територіального центру комплектування повідомили про підозру. Події відбулися на початку серпня, коли в місті спалахнули масові сутички. За даними поліції, під час інформування жителів про мобілізацію військовослужбовці ТЦК затримали чоловіка, розшукуваного за ухилення від військової служби. Вже ввечері місцеві жителі зібралися біля стадіону та вимагали випустити усіх чоловіків, які перебували у приміщенні ТЦК.

