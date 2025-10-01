16:37  01 октября
01 октября 2025, 20:51

На Днепропетровщине задержан 31-летний мужчина за убийство 64-летнего жителя общежития

01 октября 2025, 20:51
Фото: полиция Днепропетровской области
В Вольногорске во время конфликта в общежитии погиб 64-летний мужчина, подозреваемого быстро задержали правоохранители

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Вольногорске правоохранители задержали 31-летнего жителя Каменского района по подозрению в умышленном убийстве. Инцидент произошел 28 сентября в одном из местных общежитий.

Согласно данным полиции, мужчина пришел в гости к родственнику, где на одном из этажей между ним и 64-летним жителем возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый задушил потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия.

Полицейские отделения №4 Каменского районного управления оперативно опросили свидетелей и очевидцев. Благодаря собранным показаниям правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Каменского района.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под арестом. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, муж балетмейстера Марии Холодной убил жену и пытался скрыть следы ужасным способом. Суд признал его виновным, а детали преступления шокируют даже опытных следователей.

Днепропетровская область умышленное убийство задержание конфликт следствие
