Фото: поліція Дніпропетровської області

У Вільногірську під час конфлікту в гуртожитку загинув 64-річний чоловік, підозрюваного швидко затримали правоохоронці

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Вільногірську правоохоронці затримали 31-річного жителя Кам’янського району за підозрою в умисному вбивстві. Інцидент стався 28 вересня в одному з місцевих гуртожитків.

За даними поліції, чоловік прийшов у гості до родича, де на одному з поверхів між ним та 64-річним мешканцем виник конфлікт. У ході сварки підозрюваний задушив потерпілого, після чого втік із місця події.

Поліцейські відділення № 4 Кам’янського районного управління оперативно опитали свідків і очевидців. Завдяки зібраним свідченням правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився раніше судимий мешканець Кам’янського району.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

