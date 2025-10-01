Фото: ОВА

Кількість постраждалих внаслідок дронової атаки на Дніпро вдень 30 вересня зросла до 31

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Посадовець зазначив, що побільшало серед постраждалих неповнолітніх. До лікарів звернувся 17-річний хлопець із пораненнями.

Вночі 1 жовтня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під удар дронів потрапили Петропавлівська та Покровська громади Синельниківського району: пошкоджена інфраструктура, приміщення магазину та аптеки, також зайнялася суха трава. Постраждалих немає.

По Покровській громаді Нікопольського району росіяни вдарили із важкої артилерії. Наслідки обстрілу уточнюються, однак, за попередніми даними, обійшлося без жертв.

Очільник ОВА додав, що сили ППО вночі знищили над областю три ворожі дрони.

Нагадаємо, 30 вересня у Дніпрі пролунала серія вибухів через атаку дронів. Виникли кілька пожеж. Раніше повідомлялося про 28 постраждалих, серед яких 10-річний хлопчик і 17-річна дівчина.