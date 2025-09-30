Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки дронів збільшилася до 28 осіб, серед яких 10-річний хлопчик і 17-річна дівчина

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За останніми даними, 12 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості та госпіталізовані, один із них перебуває у важкому стані.

Лікарі надають постраждалим усю необхідну медичну допомогу безпосередньо у медичних закладах. Решта мешканців, які отримали легкі травми або перебували поблизу місця вибухів, відновлюватимуться вдома під наглядом медиків.

Ситуацію контролюють правоохоронні та рятувальні служби. Вони продовжують оцінювати масштаб руйнувань та надавати допомогу тим, хто опинився в епіцентрі обстрілу.

Нагадаємо, у близько 16:00 у Дніпрі пролунала серія вибухів через атаку дронів. Виникли кілька пожеж.