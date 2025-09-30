Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В Днепре ликвидируют последствия массированной атаки дронов, во время которой погиб один человек и пострадали десятки объектов гражданской инфраструктуры

Об этом сообщает заместитель городского головы Игорь Маковцев, передает RegioNews.

В результате массированной атаки дронами по Днепру, произошедшей 30 сентября, в городе зафиксированы значительные разрушения. Повреждено более 20 автомобилей и более 15 зданий, среди которых – жилые дома, общежитие, учебные заведения, культуры и здравоохранения. По его словам, на местах ударов идет ликвидация последствий, а к верхним этажам некоторых сооружений доступ пока ограничен. Коммунальные службы уже работают над восстановлением, где это возможно.

Спасатели работают на месте удара в Днепре

Как уточнил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате обстрела один человек погиб, еще 20 получили ранения. Огонь охватил офисное помещение и несколько автомобилей. Полностью уничтожены две машины, еще семнадцать получили серьезные повреждения. Удар нанес ущерб гражданской инфраструктуре – пострадали также учебное и медицинское заведение.

Кроме Днепра, под обстрелами оказались Покровская громада Никопольщины, а также Покровская и Межевская громады Синельниковского района. Российские войска применили тяжелую артиллерию, управляемые авиабомбы и дроны типа FPV. В результате атак загорелось частное жилье, однако, по предварительной информации, обошлось без жертв. В настоящее время на местах работают спасатели и специалисты, которые обследуют поврежденные территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары по Днепру стали очередным свидетельством целенаправленного террора против гражданских. Он отметил необходимость усиления международного давления на Россию и введение более жестких санкций. Также глава государства подчеркнул важность совместных действий европейских стран для создания надежной защиты от дронов и ракет, чтобы ни одна страна не оставалась один на один с этой угрозой.

Ранее сообщалось, во время дроновой атаки на Днепр 12 человек получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Взрывы вызвали несколько пожаров в разных районах города — масштабы разрушений еще уточняются.