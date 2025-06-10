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10 июня 2025, 11:09

В Днепропетровской области переплатили почти 10 млн грн при закупке коек для военных

10 июня 2025, 11:09
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фото: ГБР
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Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении начальнику Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, согласовавшему закупку 5000 двухъярусных кроватей по завышенным ценам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, в 2023 году квартирно-эксплуатационное управление провело тендер на закупку 5000 коек для военных частей, дислоцирующихся на территории Днепропетровской области. Победителем торгов стала столичная компания, получившая за койки из государственного бюджета 28 млн грн.

"По выводам судебно-экономической экспертизы, рыночная стоимость этой партии коек составляла около 18 млн грн, а завышение цены составило более 30%. Таким образом, переплата государственного бюджета превысила 9,5 млн грн", - говорится в сообщении.

За совершенное начальнику Днепровского квартирно-эксплуатационного управления грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на Днепропетровщине представителя Госпродпотребслужбы поймали на взятке.

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