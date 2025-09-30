Фото: ДБР

Посадовцю Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, причетному до масштабних схем під час закупівлі ліжок для військових частин, оголосили нову підозру. Загальні збитки від його дій оцінили майже у 14 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Ще у 2023 році посадовець організував тендер на закупівлю 5000 двоярусних ліжок на суму 28 млн грн, хоча їхня ринкова вартість не перевищувала 18 млн. Держава переплатила понад 9,5 млн грн. Матеріали цього епізоду вже скеровані до суду, а фігурант перебуває під вартою з заставою у 2 млн грн.

Як встановили слідчі, за два місяці після першої оборудки посадовець підписав ще один контракт із тією ж фірмою на закупівлю 2000 ліжок. Цього разу переплата склала близько 4 млн грн.

Посадовцю повідомлено про нову підозру за ч. 4 ст. 425 ККУ (недбале ставлення до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки). Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Також готується цивільний позов щодо відшкодування збитків.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали майора, який організовував втечу військових за кордон. Фігуранту загрожує до 12 років в’язниці.