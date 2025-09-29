10:10  29 вересня
29 вересня 2025, 10:25

Російські атаки на Дніпропетровщину: поранений чоловік та пошкоджені будівлі

Фото: ДСНС Дніпропетровщини
На Дніпропетровщині внаслідок нічної атаки російських БпЛА поранення отримав чоловік

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, у Покровську, Слов'янську та Межівській громадах Синельниківського району російські загарбники завдали ударів за допомогою безпілотних літальних апаратів. Внаслідок атаки у Межівській громаді постраждав 44-річний чоловік.

У низці населених пунктів сталося кілька пожеж: вогнем охоплено адміністративну будівлю, готель та три приватні будинки, також знищено автомобіль.

На Нікопольщині ворог застосував важку артилерію та FPV-дрони. Внаслідок ударів постраждали райцентр, Мирівська та Покровська громади. Тут пошкоджено дві оселі та господарську споруду, проте люди не зазнали травм.

Над областю підрозділи ППО знищили три ворожі безпілотники.

Нагадаємо, в Сумській області рятувальники ліквідували пожежу в житловому секторі, спричинену черговим російським обстрілом. За попередньою інформацією, унаслідок інциденту постраждала одна людина.

війна Дніпропетровська область пошкодження російська армія постраждалий цивільні
