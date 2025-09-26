Фото: Нацполіція

У Кривому Розі невідомий вистрелив у місцевого жителя. Від отриманих поранень потерпілий загинув на місці

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

За даними журналістів, потерпілий — це президент місцевої федерації самбо Євген Панирка. У поліцію про стрілянину повідомили близько 20-ї години вечора.

"На місці події працює слідчо-оперативна група, експерти, керівництво Криворізького РУП та інші профільні служби. Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення особи, причетної до вчинення злочину", — повідомили у поліції.

За словами правоохоронців, поранення отримала ще одна особа. Зараз вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до ЄРДР. В області проводять спеціальну поліцейську операцію.

