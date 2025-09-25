В Криворожском интернате пациентов заставляли копать могилы и работать бесплатно

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Днепропетровской области расследуется резонансное дело о жестоком обращении с людьми в одном из интернатов Кривого Рога

Об этом пишет издание "Відомо" со ссылкой на материалы уголовного производства, передает RegioNews.

Следствие установило, что более двух лет руководство заведения вместе с сообщниками заставляло подопечных выполнять физическую работу. В частности, копать могилы и самостоятельно хоронить умерших, которые не имели официальной регистрации.

Кроме того, в ходе расследования правоохранители обнаружили многочисленные факты незаконного снятия средств с пенсионных карт пациентов.

Особенно шокирующим стал случай с пациенткой, которая страдала шизофренией и исчезла, однако с ее карточки продолжали снимать деньги посторонние лица. Другим подопечным карты вообще не выдавали, что позволяло администрации бесконтрольно распоряжаться их пенсионными начислениями.

Свидетели сообщают, что те, кто пытался отрицать или задавать вопросы, подвергались давлению и угрозам.

Следователи продолжают собирать доказательства и показания потерпевших, чтобы установить полный масштаб правонарушений и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, в Кривом Роге открыли уголовное производство после смерти 77-летней женщины, которая находилась в частном пансионате для пожилых людей "Забота любимых" на улице Бориса Гринченко. Пожилая пациентка скончалась 7 июля в городской больнице от осложнений, вызванных многочисленными травмами.