25 вересня 2025, 09:53

У Криворізькому інтернаті пацієнтів примушували копати могили та працювати безкоштовно

25 вересня 2025, 09:53
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Дніпропетровщині розслідується резонансна справа про жорстоке поводження з людьми в одному з інтернатів Кривого Рогу

Про це пише видання "Відомо" із посиланням на матеріали кримінального провадження, передає RegioNews.

Слідство встановило, що протягом понад двох років керівництво закладу разом зі спільниками примушувало підопічних виконувати фізичну роботу. Зокрема копати могили та самостійно ховати померлих, які не мали офіційної реєстрації.

Окрім того, під час розслідування правоохоронці виявили численні факти незаконного знімання коштів з пенсійних карток пацієнтів.

Особливо шокуючим став випадок із пацієнткою, яка страждала на шизофренію та зникла, проте з її картки продовжували знімати гроші сторонні особи. Іншим підопічним картки взагалі не видавали, що дозволяло адміністрації безконтрольно розпоряджатися їхніми пенсійними нарахуваннями.

Свідки повідомляють, що ті, хто намагався заперечувати чи ставити питання, зазнавали тиску та погроз.

Слідчі продовжують збирати докази та свідчення потерпілих, аби встановити повний масштаб правопорушень та притягти винних до відповідальності.

Нагадаємо, у Кривому Розі відкрили кримінальне провадження після смерті 77-річної жінки, яка перебувала в приватному пансіонаті для літніх людей "Турбота улюблених" на вулиці Бориса Грінченка. Літня пацієнтка померла 7 липня у міській лікарні від ускладнень, спричинених численними травмами.

