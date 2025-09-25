Фото: ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

По Нікопольському району ворог бив із "Градів", артилерії та безпілотників. Під вогонь потрапили райцентр, а також Марганецька і Покровська громади.

За уточненими даними, зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашніх атак на район: ушкодження отримали ще двоє людей – 68-річна жінка та 59-річний чоловік. У Покровській громаді після влучання FPV-дрона пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.

Дрони ворог скеровував і на громади Синельниківського району. У Покровській загорівся приватний будинок, в Українській – суха трава.

Очільник ОВА зазначив, що вночі захисники неба знищили п’ять ворожих безпілотників над областю.

Фото – Нікопольщина.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня ворог завдав масованого удару по Вінниччині, внаслідок чого серйозно постраждали об'єкти критичної інфраструктури області.

Вночі ворожі дрони пошкодили інфраструктуру на Кіровоградщині. Внаслідок атаки знеструмлені кілька населених пунктів.